«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»

В матче 14-го тура чемпионата Испаниина выезде сыграла вничью с— 1:1.

В составе хозяев поля мяч забил Хонатан Родригес (37-я минута), за гостей отличился Виссам Бен-Йеддер (78).

«Севилья» с 27 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Алавес» расположился на четвертой строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре красно-белые 8 декабря на выезде сыграют с «Валенсией», а баски в тот же день встретятся с «Атлетико».