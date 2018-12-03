«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»

«Севилья»
twitter.com/SevillaFC
В составе хозяев поля мяч забил Хонатан Родригес (37-я минута), за гостей отличился Виссам Бен-Йеддер (78).
«Севилья» с 27 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Алавес» расположился на четвертой строчке, имея в активе 24 очка.
В следующем туре красно-белые 8 декабря на выезде сыграют с «Валенсией», а баски в тот же день встретятся с «Атлетико».
Примера. 14-й тур
«Алавес» — «Севилья» — 1:1 (1:0)
Голы: Хони, 37 (1:0). Бен Йеддер, 78 (1:1)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо (Брашанац, 74), Гарсия, Ибаи Гомес (Собрино, 83), Кальери (Гвидетти, 90+1), Хони«Севилья»: Вацлик, Каррису, Меркадо (Промес, 58), Кьер (Сарабия, 69), Эскудеро, Гомес, Банега, Васкес, Меса (Амаду, 46), Бен Йеддер, Андре СилваПредупреждения: Гарсия, 24. Меса, 26. Сарабия, 39. Томас Пина, 55. Васкес, 84. Гвидетти, 90+3