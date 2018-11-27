«Хоффенхайм» — «Шахтер»: счет 2:2 после первого тайма

играет вничью ссо счетом 2:2 после первого тайма матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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«Горняки» вышли вперед уже на 13-й минуте, когда Исмаили с помощью небольшого рикошета отправил мяч в сетку ударом с острого угла.

Спустя еще пару минут Жуниор Мораэс отличной передачей вывел Тайсона на свидание с вратарем, после чего бразилец поразил дальний угол ворот соперника.

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Немецкая команда сократила отставание на 17-й минуте. Андрей Крамарич воспользовался провалом в обороне «Шахтера», приблизился к воротам, а затем эффектно перебросил мяч через Андрея Пятова.

За пять минут до перерыва счет стал равным. В этот раз ворота Пятова ударом головой с десяти метров поразил Стивен Цубер, с которым никто из защитников не поборолся.

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