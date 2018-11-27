Анри напомнил о шансах «Монако» пробиться в Лигу Европы

Главный тренер «Монако»поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Тьерри Анри asmonaco.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«По-прежнему сохраняется возможность, пусть и минимальная, пробиться в Лигу Европы. Впереди нас ожидают еще две встречи в рамках чемпионата Франции против "Монпелье" и "Амьена". О них нужно помнить.

У нас нет страха или опасений. Очень сложно играть против одной из лучших команд, подготовленной одним из лучших тренеров мира. Мы приехали сюда, чтобы попытаться составить конкуренцию.

Я всегда прошу молодых игроков получать удовольствие от игры, мы все любим футбол. Они участвуют в турнире, и это не сон, а реальность.

Наш календарь непростой, но мы улыбаемся. Мы продолжаем работать, потому что победа над "Каном" не поменяла нашего места в турнирной таблице. Первый камень был заложен в субботу, мы должны продолжить движение. Но в Мадриде это будет нелегко сделать», — приводит слова Анри официальный сайт «Монако». 0