«Енисею» разрешили сыграть с «Ахматом» в манеже в виде исключения

Красноярскийв виде исключения получил разрешение провести домашний матч 16-го тура российской Премьер-лиги с грозненскимв манеже, сообщает официальный сайт РФС.

«Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж "Футбол-Арена Енисей" к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона-2018/19 между ФК "Енисей" и ФК "Ахмат" на основании пункта 10.1 статьи 10 Регламента российской Премьер-лиги. При этом ФК "Енисей" должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел», — говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Матч «Енисей» — «Ахмат» состоится в Красноярске 1 декабря. После 14-ти туров красноярцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего шесть очков. 0