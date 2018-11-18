Албания проиграла Шотландии и вылетела из дивизона С Лиги наций

Сборная Албании проиграла сборной Шотландии (0:4) в домашнем матче группового турнира дивизиона С Лиги наций.

В составе победителей дублем на 14-й и 55-й минутах отметился Джеймс Форрест. Еще по разу отличились Райан Фрейзер (14) и Стивен Флетчер (45+2, пенальти).

После удаления Мергима Маврая на 22-й минуте хоязева играли в меньшинстве.

Албания с тремя очками заняла третье место в первой группе и вылетела в лигу D. Это был ее последний матч в группе. У Шотландии шесть очков и второе место.

В другом матче 5-го тура сборная Румынии на своем поле обыграла команду Литвы со счётом 3:0.

Авторами голов стали форварды Георге Пушкаш (7) и Клаудиу Кешерю (47), а также хавбек Николае Станчу (65).

Румыния, набрав 9 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы 4 лиги C, Литва (0) — 4-е. 0