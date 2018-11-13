Шикунов: Почти все тренеры РПЛ — за введение ВАР

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов подчеркнул, что представители клубов РПЛ высказались за введение системы видеоассистента рефери (ВАР).

В понедельник главные тренеры и руководители клубов премьер-лиги впервые в истории встретились с руководством лиги и высказали свои замечания и предложения, которые будут учтены РПЛ.

«Вопрос по ВАР был поднят потому, чтобы услышать мнение тренеров, для этого их собрали. Практически все тренеры за введение, а как это все будет происходить, это второй вопрос, этим заниматься будет РФС.

Нам предоставили схему, как она будет устанавливаться, кто ее будет оплачивать. Наш стадион для этого готов, теперь ее надо только купить и установить, но это уже не наши вопросы, а РФС», — цитирует ТАСС Шикунова. 0