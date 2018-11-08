«Милан» оштрафуют на 20 млн евро за нарушение правил ФФП

в ближайшие дни накажетза нарушение финансового фэйр-плей, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Итальянскому клубу грозит штраф до 20 миллионов евро и запрет на регистрацию новых игроков для участия в Лиге Европы.

Часть штрафа миланцы должны будут заплатить сразу. Еще часть суммы будет заморожена на время, чтобы стимулировать «Милан» соблюдать правила в дальнейшем.

Эти санкции будут применены за предыдущее нарушение клуба. Итальянцы должны заключить соглашение об урегулировании с Комитетом финансового контроля клубов.

Напомним, что «Милан» в июне был отстранен от Лиги Европы за нарушение ФФП, но в июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

После трех туров «Милан» набрал 6 очков и занимает второе место в группе F, отставая на 1 балл от «Бетиса». 0