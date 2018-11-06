«Хаддерсфилд» одержал первую победу в сезоне

обыграли лондонскийв домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии — 1:0 (1:0).

Автором единственного гола в матче стал голландский защитник «Фулхэма» Тимоти Фосу-Менса, отправивший мяч в свои ворота на 29-й минуте игры. Таким образом, «Хаддерсфилд Таун» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Хаддерсфилд» набрал шесть очков и поднялся на 18-е место. В активе «Фулхэма» пять баллов и последнее 20-е место.

В следующем туре чемпионата «Хаддерсфилд Таун» сыграет c «Вест Хэм Юнайтед», а «Фулхэм» проведет матч с «Ливерпулем».