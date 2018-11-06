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    «Хаддерсфилд» одержал первую победу в сезоне

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Фулхэм Календарь АПЛ
    «Хаддерсфилд Таун» обыграли лондонский «Фулхэм» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии — 1:0 (1:0).

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    Автором единственного гола в матче стал голландский защитник «Фулхэма» Тимоти Фосу-Менса, отправивший мяч в свои ворота на 29-й минуте игры. Таким образом, «Хаддерсфилд Таун» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

    «Хаддерсфилд» набрал шесть очков и поднялся на 18-е место. В активе «Фулхэма» пять баллов и последнее 20-е место.

    В следующем туре чемпионата «Хаддерсфилд Таун» сыграет c «Вест Хэм Юнайтед», а «Фулхэм» проведет матч с «Ливерпулем».

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур
    «Хаддерсфилд» — «Фулхэм» — 1:0 (1:0)
    Гол: Фосу-Менса, 29 — в свои ворота«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо (Бакуна, 90), Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Муй, Притчард (Мбенза, 82), Биллинг, Мунье (Депуатр, 56)«Фулхэм»: Рико, Одуа, Ле Маршан, Фосу-Менса (Кристи, 46), Кэрни, Сери, Замбо, Сессеньон, Шюррле, Митрович, Вьетто (Макдональд, 46. Йохансен, 65)Предупреждения: Фосу-Менса, 34. Митрович, 76. Биллинг, 89
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