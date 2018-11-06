«Эспаньол» с минимальным счетом обыграл «Атлетик»

победилииз Бильбао в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0 (1:0).

На 41-й минуте единственный гол встречи забил нападающий «Эспаньола» Борха Иглесиас. Таким образом, каталонский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей.

«Эспаньол» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Он уступает другому каталонскому клубу, «Барселоне», три балла. «Атлетик» (10) располагается на 17 месте в таблице.

В следующем туре «Эспаньол» в гостях сыграет с «Севильей», а «Атлетик» на выезде встретится с мадридским «Атлетико».