«Эспаньол» с минимальным счетом обыграл «Атлетик»

Фрагмент матча
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На 41-й минуте единственный гол встречи забил нападающий «Эспаньола» Борха Иглесиас. Таким образом, каталонский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей.
«Эспаньол» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Он уступает другому каталонскому клубу, «Барселоне», три балла. «Атлетик» (10) располагается на 17 месте в таблице.
В следующем туре «Эспаньол» в гостях сыграет с «Севильей», а «Атлетик» на выезде встретится с мадридским «Атлетико».
Чемпионат Испании. 11-й тур
«Эспаньол» — «Атлетик» — 1:0 (1:0)
Гол: Борха Иглесиас, 41«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро (Виктор Санчес, 87), Дардер, Рока, Серхио Гарсия (Пуадо, 78), Леу Баптистан (Пьятти, 66), Борха Иглесиас«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Альварес (Нуньес, 17), Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Микель Рико (Икер Муниаин, 65), Дани Гарсия, Адурис (Сусаэта, 71), Иньяки УильямсПредупреждения: Сан-Хосе, 20. Дани Гарсия, 48. Гранеро, 66. Нуньес, 76