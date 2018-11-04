ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериЭффект Эмери. «Арсенал» добыл ничью в матче с «Ливерпулем»
  • 16:05
    • Маркизио принес «Зениту» победу над «Ахматом»
  • 15:31
    • «Краснодар» — «Ростов»: известны стартовые составы
  • 13:46
    • «Порту» и «Локомотив» рассудят итальянцы
  • 12:55
    • «Крылья Советов» готовы пригласить к себе Глушакова
  • 12:41
    • Барти — победительница «Элит Трофи» в Чжухае
    Все новости спорта

    «Алавес» проиграл «Эйбару»

    Примера Футбол Испании Алавес Эйбар Календарь Примеры
    В матче 11-го тура чемпионата Испании «Эйбар» обыграл «Алавес» со счетом 2:1.

    «Эйбар» — «Алавес»
    «Эйбар» — «Алавес»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    У хозяев голы забивали Хоан Хордан и Папакули Диоп, у гостей уже в компенсированное ко второму тайму время отличился Мануэль Гарсия.

    Стоит отметить, что обе команды доигрывали матч вдесятером. В середине первого тайма у «Алавеса» был удален Рубен Дуарте, а у «Эйбара» на 62-й минуте красную карточку получил Пабло Де Бласис.

    «Алавес», набрав 20 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Эйбар» поднялся на одиннадцатую позицию, имея в активе 14 очков.

    Примера. 11-й тур
    «Эйбар» — «Алавес» — 2:1 (0:1)
    Голы: Гарсия, 4 (0:1). Хоан Хордан, 69 (1:1). Диоп, 90+1 (2:1)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Кукурелья, 66), Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Хоан Хордан, Эскаланте (Шарлес, 41), Орельяна, Кике (Серхио Энрич, 73), Де Бласис«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина (Брашанац, 36), Гарсия, Борха Бастон (Карлос Вигарай, 29), Ибаи Гомес, Кальери, Хони (Собрино, 77)Предупреждения: Орельяна, 73. Арбилья, 78. Диоп, 88Удаления: Дуарте, 24. Де Бласис, 62
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть
  • Вчера в 13:23
    •
  • Прогноз
  • «Бетис» — «Сельта»
  • 1.85
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли результативностью южное дерби?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Отыграется ли «Боруссия» на «Фортуне»?
  • «Боруссия» Менхенгладбах — «Фортуна». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • ЦСКА и «Йокерит» сыграют от обороны
  • ЦСКА — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Гол Кузнецова, два очка Кучерова, передача ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 ноября 09:340
  • 16:40
    • ФНЛ: «Тамбов» справился с «Балтикой», «Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд
  • 16:21
    • «Алавес» проиграл «Эйбару»
  • 15:10
    • СМИ: Руни вернется в сборную Англии
    Победу «МЮ» принес Маркус Рашфорд Футбол АПЛ. «МЮ» с трудом одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем»Результаты матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии 01:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» единолично возглавит АПЛ
  • 5.17
    •
  • 14:56
    • «Тюмень» одолела «Нижний Новгород»
  • 13:29
    • Ибрагимович не может договориться с «Миланом» по условиям контракта
  • 13:16
    • «Томь» продлила беспроигрышную серию в ФНЛ
    Стать зависимым от FM очень легко Игры Восемь признаков болезни под названием Football ManagerЭто больше, чем просто игра, это образ жизни Вчера в 23:220
  • 08:17
    • Кормье во второй раз защитил титул чемпиона UFC
  • 08:05
    • Донэйр завоевал два чемпионских пояса в легчайшем весе
  • 13:04
    • Ерохин остался в запасе «Зенита» на матч с «Ахматом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие