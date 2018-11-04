«Алавес» проиграл «Эйбару»

«Эйбар» — «Алавес»
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У хозяев голы забивали Хоан Хордан и Папакули Диоп, у гостей уже в компенсированное ко второму тайму время отличился Мануэль Гарсия.
Стоит отметить, что обе команды доигрывали матч вдесятером. В середине первого тайма у «Алавеса» был удален Рубен Дуарте, а у «Эйбара» на 62-й минуте красную карточку получил Пабло Де Бласис.
«Алавес», набрав 20 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Эйбар» поднялся на одиннадцатую позицию, имея в активе 14 очков.
Примера. 11-й тур
«Эйбар» — «Алавес» — 2:1 (0:1)
Голы: Гарсия, 4 (0:1). Хоан Хордан, 69 (1:1). Диоп, 90+1 (2:1)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Кукурелья, 66), Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Хоан Хордан, Эскаланте (Шарлес, 41), Орельяна, Кике (Серхио Энрич, 73), Де Бласис«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина (Брашанац, 36), Гарсия, Борха Бастон (Карлос Вигарай, 29), Ибаи Гомес, Кальери, Хони (Собрино, 77)Предупреждения: Орельяна, 73. Арбилья, 78. Диоп, 88Удаления: Дуарте, 24. Де Бласис, 62