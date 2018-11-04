«Алавес» проиграл «Эйбару»

В матче 11-го тура чемпионата Испанииобыгралсо счетом 2:1.

У хозяев голы забивали Хоан Хордан и Папакули Диоп, у гостей уже в компенсированное ко второму тайму время отличился Мануэль Гарсия.

Стоит отметить, что обе команды доигрывали матч вдесятером. В середине первого тайма у «Алавеса» был удален Рубен Дуарте, а у «Эйбара» на 62-й минуте красную карточку получил Пабло Де Бласис.

«Алавес», набрав 20 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Эйбар» поднялся на одиннадцатую позицию, имея в активе 14 очков.