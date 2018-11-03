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    Сафонов: «Зенит» сейчас на правильном пути, и он станет чемпионом

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    Футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Зенит», у которого были свои шараханья, сейчас на правильном пути, и он станет чемпионом. Хотя многое будет зависеть от того, как проведут клубы зимнюю трансферную кампанию. Что касается душевности Семака, то видно: Дзюба, Шатов и другие бьются не только за себя, но и за тренера. Большая заслуга руководства «Зенита», что оно назначило главным тренером человека, которого поддерживают все.

    Семак, который сам всего трудом добивался, настроил на работу команду, и та видит, как тренер впрягся. У Семака есть стержень, и я не верю, что у него мог случиться такой же, как у Карреры, конфликт с Глушаковым. Он либо выгнал бы игрока, либо с ним договорился. Каррера же стал ругаться с Глушаковым на всю страну«, — приводит слова Сафонова Bobsoccer.

    "Сине-бело-голубые" набрали 28 очков после 12 туров РПЛ и возглавляют турнирную таблицу. 0

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