Сафонов: «Зенит» сейчас на правильном пути, и он станет чемпионом

Футбольный агентоценил работуна посту главного тренера

«Зенит», у которого были свои шараханья, сейчас на правильном пути, и он станет чемпионом. Хотя многое будет зависеть от того, как проведут клубы зимнюю трансферную кампанию. Что касается душевности Семака, то видно: Дзюба, Шатов и другие бьются не только за себя, но и за тренера. Большая заслуга руководства «Зенита», что оно назначило главным тренером человека, которого поддерживают все.

Семак, который сам всего трудом добивался, настроил на работу команду, и та видит, как тренер впрягся. У Семака есть стержень, и я не верю, что у него мог случиться такой же, как у Карреры, конфликт с Глушаковым. Он либо выгнал бы игрока, либо с ним договорился. Каррера же стал ругаться с Глушаковым на всю страну«, — приводит слова Сафонова Bobsoccer.

"Сине-бело-голубые" набрали 28 очков после 12 туров РПЛ и возглавляют турнирную таблицу. 0