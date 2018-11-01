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    «Вильярреал» упустил победу над «Альмерией» в Кубке Испании

    Примера Футбол Испании Вильярреал Альмерия Календарь Примеры
    В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Альмерия» на своём поле сыграла вничью с «Вильярреалом» — 3:3.

    «Вильярреал»
    «Вильярреал»
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    В составе хозяев дубль оформил Секу Сиссоко (86, 90+1), ещё один гол забил Хосе Нуньес Мартин (52, пенальти).

    За гостей отличились Санти Касорла (67) и Самуэль Чуквезе (83).

    Ещё один гол «Вильярреал» забил после того, как полузащитник «Альмерии» Франсиско Кальехон на 78-й минуте отправил мяч в собственные ворота.

    В другом матче 1/16 финала Кубка Испании «Кадис» на своём поле обыграл «Эспаньол» со счётом 2:1.

    Ответные матчи этой стадии турнира команды проведут 5 декабря. 0

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