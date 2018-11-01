«Вильярреал» упустил победу над «Альмерией» в Кубке Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Альмерия» на своём поле сыграла вничью с «Вильярреалом» — 3:3.

В составе хозяев дубль оформил Секу Сиссоко (86, 90+1), ещё один гол забил Хосе Нуньес Мартин (52, пенальти).

За гостей отличились Санти Касорла (67) и Самуэль Чуквезе (83).

Ещё один гол «Вильярреал» забил после того, как полузащитник «Альмерии» Франсиско Кальехон на 78-й минуте отправил мяч в собственные ворота.

В другом матче 1/16 финала Кубка Испании «Кадис» на своём поле обыграл «Эспаньол» со счётом 2:1.

Ответные матчи этой стадии турнира команды проведут 5 декабря. 0