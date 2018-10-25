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    Икарди: В Милане мы попробуем исправиться и набрать очки

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    Нападающий «Интера» Мауро Икарди высказал мнение о поражении от «Барселоны» (0:2) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
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    «В первом тайме мы не показали своей лучшей игры, давали сопернику слишком много свободного пространства.

    Так против "Барселоны" играть ни в коем случае нельзя. После перерыва лучше прессинговали, но в атаке нам не хватало точного последнего паса.

    Естественно, я не могу быть доволен, но в Милане мы попробуем исправиться и набрать очки.

    Мы знали, что нам противостоит великая команда, и все же первый тайм должны были провести намного лучше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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