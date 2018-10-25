Икарди: В Милане мы попробуем исправиться и набрать очки

Нападающий «Интера»высказал мнение о поражении от(0:2) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы не показали своей лучшей игры, давали сопернику слишком много свободного пространства.

Так против "Барселоны" играть ни в коем случае нельзя. После перерыва лучше прессинговали, но в атаке нам не хватало точного последнего паса.

Естественно, я не могу быть доволен, но в Милане мы попробуем исправиться и набрать очки.

Мы знали, что нам противостоит великая команда, и все же первый тайм должны были провести намного лучше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0