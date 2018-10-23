Магнуссон: У ЦСКА есть шансы в игре с «Ромой»

Защитникотметил, что команда надеется на успех в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против

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«Думаю, у ЦСКА есть шансы в игре с "Ромой". "Реал" обыграл римлян, потом они одолели "Викторию", а нам удалось победить мадридцев. Это говорит о том, что в нашей группе каждый может обыграть каждого. Тем не менее, всем понятно, что "Реал" и "Рома" — это очень сильные команды, но мы постараемся проявить свои лучшие качества.

Конечно, нам будет не хватать нашего капитана — Игоря Акинфеева. Очень обидное удаление на последних минутах. Но у нас есть два других молодых вратаря, и они, действительно, неплохи. Думаю, они выложатся по-полной», — цитируют Магнуссона «Известия».

Поединок пройдет в Риме 23 октября. 0