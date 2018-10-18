Бушманов пока не готов говорить об отставке

Главный тренер молодежной сборной Россиирассказал о причинах поражения от Австрии и непопадания на чемпионат Европы-2019.

«Естественно, испытываю разочарование по поводу результата. Настраивались и рассчитывали на то, что сможем побороться за выход в финальную часть чемпионата Европы-2019. К сожалению, не получилось...

В матче с Австрией не смогли сыграть так, как планировали. При этом говорили ребятам о том, что команда у Австрии атлетичная, проповедующая силовой футбол. Нам нужно было не уступить в единоборствах, внимательно сыграть на флангах, в подборах. Плюс постараться навязать свой футбол.

При выборе состава я не симпатизировал спартаковцам или кому-то еще. Старался не обращать внимания на такие комментарии. Никаких клубных предпочтений с моей стороны не было.

Во главу угла ставил свое видение футбола и видение конкретных игроков. Старался действовать объективно и вызывать тех, кто, на мой взгляд, на тот или иной момент лучше других нам подходил.

Пока еще не встречался с руководством РФС. Не готов ответить на вопрос о будущем. Надо все хорошо обдумать», — рассказал Бушманов в интервью «Спорт-Экспрессу». 0