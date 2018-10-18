«Анжи» не будет бойкотировать матч с ЦСКА

Футболисты махачкалинскогоприняли решение не бойкотировать матч 11 тура российской Премьер-лиги с московскими выйти на игру, утверждает «Чемпионат».

«Наша команда вместе с тренерским штабом приняла решение завтра выйти на матч с ЦСКА и в дальнейшем выполнять свою трудовую деятельность, мотивируя это тем, что после нашего общекомандного обращения к руководству не последовало никаких действий с их стороны.

Мы поняли, что руководству клуба и республики безразлична судьба "Анжи" и дальнейшее существование клуба. Тем не менее мы всё же надеемся, что найдутся люди, которые помогут команде со славной историей! Мы приняли решение играть за наше имя, наше будущее, за тренерский штаб, за болельщиков и за всех людей, которым не безразлична судьба клуба», — сообщают игроки и тренерский штаб команды.

Напомним, ранее футболисты «Анжи» предупредили руководство клуба, что не выйдут на матч с ЦСКА, если до 18 октября не начнутся выплаты по задолженностям по зарплате.

Позже стало известно, что махачкалинский клуб не смог начать выплачивать долги игрокам. 0