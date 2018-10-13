Игроки «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» из-за долгов по зарплате

Футболистывышли на матч ФНЛ противна шесть минут позже заявленного времени.

Об этом сообщает портал vtomske.ru.

На поле игроки вышли в футболках с надписью «Томь — результат за бесплатно».

Матч начался не в 17.00, как было запланировано, а на шесть минут позже.

Тем самым футболисты выразили свой протест против долгов по зарплате. По данным СМИ, игроки «Томи» не получают зарплату уже четвертый месяц.

Ранее игроки также заявили руководству клуба, что могут приостановить трудовую деятельность.

Напомним, «Томь» лидирует в ФНЛ, набрав 31 очко после 15 матчей. 0