Сборная Норвегии минимально обыграла Словению

Сборнаяобыграла командув матче Лиги наций УЕФА. Встреча группы 3 лиги С, прошедшая в Осло, завершилась со счетом 1:0.

Футболисты сборной Норвегии fotball.no 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Автором единственного гола стал полузащитник Оле Сельнес, отличившийся на 5-й компенсированной минуте первого тайма.

За сборную Словении дебютировал хавбек ЦСКА Яка Бийол. Он получил желтую карточку на 84-й минуте.

Норвежская команда с шестью очками находится на второй позиции в группе. Словенцы, не набрав ни одного очка, замыкают таблицу.

В следующем матче турнира норвежцы 16 октября примут Болгарию, а словенцы в этот же день сыграют с Кипром.