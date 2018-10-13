Сборная Норвегии минимально обыграла Словению

Футболисты сборной Норвегии
fotball.no
Автором единственного гола стал полузащитник Оле Сельнес, отличившийся на 5-й компенсированной минуте первого тайма.
За сборную Словении дебютировал хавбек ЦСКА Яка Бийол. Он получил желтую карточку на 84-й минуте.
Норвежская команда с шестью очками находится на второй позиции в группе. Словенцы, не набрав ни одного очка, замыкают таблицу.
В следующем матче турнира норвежцы 16 октября примут Болгарию, а словенцы в этот же день сыграют с Кипром.
Лига наций C. Группа 3
Норвегия — Словения — 1:0 (1:0)
Норвегия: Ярстейн, Ховланд, Эльабделлауи, Алеесами, Ростед, Хенриксен, Сельнес, Йохансен (Фоссум, 80), М.Эль-Юнусси (Линнес, 90+3), Т.Эль-Юнусси (Йонсен, 75), КингСловения: Белец, Йокич, Мевля, Скубиц, Крайнц (Митрович, 9), Крхин, Зайц, Чрнигой (Иличич, 61), Штулац (Бийол, 46), Безяк, ШпорарПредупреждения: Т.Эль-Юнусси, 44. Бийол, 84