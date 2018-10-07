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    «Севилья» набрала три очка в матче с «Сельтой»

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    «Севилья» одержала победу над «Сельтой» в домашнем матче восьмого тура испанской Примеры.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 2:1.

    Андалузская команда вышла вперед на 39-й минуте, когда точный удар нанес Пабло Сарабия.

    На 58-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Нестор Араухо.

    Хозяева воспользовались численным преимуществом спустя три минуты. Точный удар на свой счет записал Виссам Бен-Йеддер.

    За пять минут до конца основного времени Софьян Буфаль сократил отставание, но на большее галисийцев не хватило.

    Чемпионат Испании. 8-й тур
    «Севилья» — «Сельта» — 2:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 39 Сарабия, 2:0 — 61 Бен-Йеддер, 2:1 — 85 Буфаль«Севилья»: Вацлик, Кьер, Гомес, Арана, Каррису, Сарабия, Навас, Васкес, Банега (Меса, 90+1), Бен-Йеддер (Промес, 79), Андре Силва«Сельта»: Альварес, Араухо, Кабраль, Жунка (Алонсо, 83), Ронкалья, Лоботка, Бельтран, Систо (Эккерт, 46), Мальо, Аспас (Буфаль, 70), Макси ГомесПредупреждения: Банега (17), Ронкалья (52), Араухо (56), Каррису (56), Арана (89), Кабраль (90+1)Удаление: Араухо (58)

    В турнирной таблице «Севилья» вышла в лидеры (16 очков), «Сельта» занимает десятое место (10 очков).

    «Эспаньол» на своем поле победил «Вильярреал» со счетом 3:1.

    По голу в составе победителей забили Эрнан Перес, Серхи Дардер и Пабло Пьятти.

    «Желтая субмарина» ответила единственным точным ударом Карла Токо Экамби.

    Чемпионат Испании. 8-й тур
    «Эспаньол» — «Вильярреал» — 3:1 (1:1)
    Голы: 1:0 — 7 Перес, 1:1 — 45 Токо-Экамби, 2:1 — 79 Дардер, 3:1 — 90+2 Пьятти«Эспаньол»: Лопес, Эрмосо, Вила, Лопес, Давид Лопес, Гранеро (Мелендо, 65), Марк Рока, Дардер, Перес (Пьятти, 72), Гарсия, Иглесиас (Баптистао, 78)«Вильярреал»: Асенхо, Лайюн, Руис (Педраса, 86), Коста, Фунес Мори, Форнальс, Тригерос, Альваро Гонсалес, Мигелон (Раба, 80), Токо-Экамби (Бакка, 67), МореноПредупреждения: Давид Лопес (5), Мигелон (33), Эрмосо (45+3), Фунес Мори (47), Дардер (90)

    «Эспаньол» занимает пятое место в турнирной таблице (14 очков), а «Вильярреал» — 15-е (8 очков). 0

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