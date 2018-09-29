Парфенов поблагодарил команду за услышанные слова в раздевалке

Главный тренер «Урала»прокомментировал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче девятого тура РПЛ.

«В перерыве ребят подбодрили, потому что у них было небольшое опустошение. Сказал им, что у нас есть тайм — достаточно времени, чтобы изменить ситуацию. Мои слова благодарности ребятам, что услышали. Плюс ребята, которые вышли со скамейки, усилили игру. То есть здесь плоды всей команды.

Поздравляю всех с победой, в первую очередь болельщиков. Мы в раздевалке говорили, что хочется их порадовать, поскольку они нас поддерживают, а поначалу не так удачно дома получалось играть. Поэтому слова благодарности им — терпят, молодцы.

Будут ли в дальнейшем Панюков и Эль-Кабир играть вместе с первых минут? Мы сейчас успокоимся. Сегодня порадуемся, а завтра пойдем дальше. Увидеть их можно, как любого другого игрока, в любой момент. Ребята сделали то, что должны были сделать. Люди должны выходить на замену и помогать команде, что как раз и получилось», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0