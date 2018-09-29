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    Парфенов поблагодарил команду за услышанные слова в раздевалке

    Урал Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче девятого тура РПЛ.

    Дмитрий Парфенов
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    «В перерыве ребят подбодрили, потому что у них было небольшое опустошение. Сказал им, что у нас есть тайм — достаточно времени, чтобы изменить ситуацию. Мои слова благодарности ребятам, что услышали. Плюс ребята, которые вышли со скамейки, усилили игру. То есть здесь плоды всей команды.

    Поздравляю всех с победой, в первую очередь болельщиков. Мы в раздевалке говорили, что хочется их порадовать, поскольку они нас поддерживают, а поначалу не так удачно дома получалось играть. Поэтому слова благодарности им — терпят, молодцы.

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