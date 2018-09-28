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    Семак заявил об отсутствии недооценки «Анжи»

    Зенит Анжи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне матча с «Анжи» в чемпионате России рассказал о состоянии футболистов, а также оценил уровень соперника.

    Сергей Семак
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    «По травмированным пока вопрос открыт. Есть микроповреждения. Завтра узнаем, все ли смогут поехать или нет. Практически все — это точно. У одного игрока из тех, кто принимал участие в предыдущем матче, есть определенные проблемы. Завтра узнаем точно, сможет ли он поехать. Надеемся, что все.

    Шансы выходить на поле есть у всех абсолютно. У нас есть конкуренция. В центре она очень большая — много игроков, которые конкурируют за несколько позиций. Ребята вышли и показали, на что способны.

    Посмотрим, будем ориентироваться на то, кто лучше готов. Никто не отменял здоровую спортивную конкуренцию. Сезон длинный, у всех будет возможность получать игровое время. Вопрос — сколько, но такая ситуация является проблемной для всех футболистов, которые играют меньше.

    Недооценки "Анжи" нет никакой. Команда достаточно квалифицированная, после серии поражений одержала две победы к Кубке и РПЛ. В гостях всегда сложно играть против "Анжи". "Зенит" не может там выиграть на протяжении трех матчей. Будем думать, кто появится на поле, чтобы сделать то, что требуется — победить.

    В "Анжи" есть новые игроки, тренер, который разбирается с системой и выбирает футболистов для той игры, которую он хочет видеть. Судя по интервью, сперва хочет наладить игру в обороне, потом двигаться к созиданию. Есть опытные игроки, которые знают чемпионат. Легких соперников в нашей РПЛ нет. Ждем борьбы и будем делать все, чтобы подойти к хорошей форме к этому матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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