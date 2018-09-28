«Райо Вальекано» и «Эспаньол» сыграли вничью

В матче 7-го тура чемпионата Испаниисыграли вничью — 2:2.

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В составе хозяев поля отличились нападающие Рауль де Томас и Гаэль Какюта. У гостей голы забили форвард Борха Иглесиас и полузащитник Эстебан Гранеро.

«Райо Вальекано», набрав 6 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (12) — 3-е.

В следующем туре «Райо Вальекано» на выезде встретится с «Леганесом» (7 октября), «Эспаньол» дома сыграет с «Вильярреалом» (7 октября).