«Райо Вальекано» и «Эспаньол» сыграли вничью

Фрагмент матча
twitter.com/RCDEspanyol
В составе хозяев поля отличились нападающие Рауль де Томас и Гаэль Какюта. У гостей голы забили форвард Борха Иглесиас и полузащитник Эстебан Гранеро.
«Райо Вальекано», набрав 6 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (12) — 3-е.
В следующем туре «Райо Вальекано» на выезде встретится с «Леганесом» (7 октября), «Эспаньол» дома сыграет с «Вильярреалом» (7 октября).
Примера. 7-й тур
«Райо Вальекано» — «Эспаньол» — 2:2 (1:2)
Голы: Рауль де Томас, 6 (1:0). Борха Иглесиас, 19 (1:1). Гранеро, 45+1 (1:2). Какюта, 47 — с пенальти (2:2)«Райо Вальекано»: Гарсия, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Трехо (Посо, 65), Имбула, Комесанья, Какюта (Эмбарба, 65), Бебе (Альваро Гарсия, 78), Рауль де Томас«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Гранеро (Мелендо, 82), Виктор Санчес, Рока (Дардер, 87), Серхио Гарсия, Леу Баптистан (Перес, 71), Борха ИглесиасПредупреждения: Бебе, 58. Комесанья, 64. Гранеро, 79. Рока, 83. Виктор Санчес, 87. Альваро Гарсия, 88