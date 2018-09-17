Геркус: «Локо» ожидает проверка на одном из самых эксцентричных стадионов мира

Генеральный директор «Локомотива»поделился ожиданиями от предстоящего старта команды в Лиге чемпионов.

«Локомотив» проведёт первый матч группового этапа завтра, 18 сентября. Соперником московской команды станет «Галатасарай».

«14 лет позади, и отсчёт до возвращения "Локомотива" в Лигу чемпионов пошёл уже на часы.

Завтра по всей стране и за её пределами в домах наших болельщиков вновь прозвучит самая пронзительная футбольная мелодия — гимн лучшего турнира Европы.

Нам предстоит стартовый матч на одном из самых эксцентричных стадионов мира. Это проверка. Впрочем, как и весь предстоящий турнир.

Мы вернулись в Лигу сильнейших в ранге чемпиона страны. И приложим все усилия, чтобы достойно соответствовать этому статусу. Нас ждёт фантастическая футбольная осень. Такая осень, которой болельщики "Локо" не знали уже 14 лет.

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Сейчас стоит насладиться историческим моментом прикосновения клуба к Лиге мечты. Нас ждут шесть больших сражений, по итогам которых мы сможем сделать выводы о своём положении в высшем обществе.

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Три битвы пройдут в Черкизове, где мы с вами должны сделать три аншлага. Именно сейчас творится история. Лига чемпионов — это маленькая жизнь. Давайте проживём эти мгновения вместе!» — написал Геркус на странице в «Инстаграме». 0