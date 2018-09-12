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    Рашфорд принес сборной Англии победу над Швейцарией

    Товарищеские матчи Сборная Англии Футбол Англии Сборная Швейцарии
    Сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии (1:0) в товарищеском матче, прошедшем в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр».

    Сборная Англии
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    На 54-й минуте, единственным голом в игре отметился нападающий англичан Маркус Рашфорд, замкнувший передачу защитника Кайла Уолкера.

    В Лиге наций обе команды выступают в Лиге А. Швейцарцы представляют вторую группу, в которой соперничает с Бельгией и Исландией. Англичане, в свою очередь, являются соперниками Испании и Хорватии в четвёртой группе.

    В первом туре турнира Швейцария разгромила Исландию (6:0), в то время как Англия уступила Испании (1:2).

    Товарищеский матч
    Англия — Швейцария — 1:0 (0:0)
    Гол: Рэшфорд, 54Англия: Батленд, Уокер, Роуз (Триппьер, 78), Тарковски (Стоунс, 61), Магуайр, Александр-Арнолд (Чилвелл, 78), Делф (Хендерсон, 68), Лофтус-Чик (Лингард, 61), Дайер, Уэлбек (Кейн, 61), РэшфордШвейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Джуру, Родригес (Мубандже, 46), Шер, Аканджи (Мехмеди, 46), Шачири (Сеферович, 80), Джака, Фройлер (Цубер, 66), Закария (Фернандес, 66), Гавранович (Айети, 66)Предупреждения: Лихтштайнер, 27. Хендерсон, 88
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