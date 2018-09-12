Рашфорд принес сборной Англии победу над Швейцарией

одержала победу над(1:0) в товарищеском матче, прошедшем в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр».

На 54-й минуте, единственным голом в игре отметился нападающий англичан Маркус Рашфорд, замкнувший передачу защитника Кайла Уолкера.

В Лиге наций обе команды выступают в Лиге А. Швейцарцы представляют вторую группу, в которой соперничает с Бельгией и Исландией. Англичане, в свою очередь, являются соперниками Испании и Хорватии в четвёртой группе.

В первом туре турнира Швейцария разгромила Исландию (6:0), в то время как Англия уступила Испании (1:2).