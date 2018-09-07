Киммих: Ничья с Францией — положительный результат

Защитникпрокомментировал результат встречи с(0:0) в первом туре Лиги наций УЕФА.

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«В первом тайме мы ясно дали понять сопернику, что с нашей обороной все в полном порядке. Мы были готовы ко всему, но никто не планировал в этот день рисковать — ни мы, ни французы.

Во второй половине матча мы старались атаковать, когда Франция потратила много сил. Ничью считаю положительным результатом, хотя в концовке мы однозначно могли больше рисковать», — цитирует Киммиха Sky Sports.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира, тогда как Германия сенсационно не вышла из группы на минувшем мундиале в России.

Следующий матч в Лиге наций сборная Германии проведёт 13 октября против национальной команды Нидерландов на выезде. 0