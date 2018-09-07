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    Киммих: Ничья с Францией — положительный результат

    Лига наций Сборная Германии Футбол Германии Сборная Франции Футбол Франции
    Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал результат встречи с командой Франции (0:0) в первом туре Лиги наций УЕФА.

    Джошуа Киммих
    Джошуа Киммих
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    «В первом тайме мы ясно дали понять сопернику, что с нашей обороной все в полном порядке. Мы были готовы ко всему, но никто не планировал в этот день рисковать — ни мы, ни французы.

    Во второй половине матча мы старались атаковать, когда Франция потратила много сил. Ничью считаю положительным результатом, хотя в концовке мы однозначно могли больше рисковать», — цитирует Киммиха Sky Sports.

    Сборная Франции является действующим чемпионом мира, тогда как Германия сенсационно не вышла из группы на минувшем мундиале в России.

    Следующий матч в Лиге наций сборная Германии проведёт 13 октября против национальной команды Нидерландов на выезде. 0

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