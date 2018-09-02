ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер Чеферин и Кубок Лиги НацийЛига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
  • 13:26
    • СМИ: Моуринью был против возвращения Роналду в «МЮ»
  • 13:11
    • «Енисей» и «Арсенал» назвали стартовые составы
  • 09:42
    • Черчесов: Сборная России на ЧМ-2018 подвиг не совершила
  • 08:31
    • Джокович вышел в четвертый круг US Open, победив Гаске
  • 08:01
    • Шарапова обыграла Остапенко и вышла в четвертый круг US Open
    Все новости спорта

    «Енисей» и «Арсенал» назвали стартовые составы

    Арсенал Тула Енисей РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Стали известны составы «Енисея» и тульского «Арсенала» на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги.

    Раздевалка «Енисея»
    Раздевалка «Енисея»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Комолов, Зотов, Торбинский, Костюков, Обрадович.

    Запасные: Филиппов, Нестеренко, Гаджибеков, Гасанов, Занев, Семакин, Фатуллаев, Гавазай, Кутьин, Саркисов, Бодул.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

    Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Григалава, Сокол, Мохаммед, Мирзов, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва.

    Матч пройдет в Тюмени на стадионе «Геолог», начало — в 14:00 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матча «Енисей» — «Арсенал» — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Подковерные игры. У «Ростова» появился новый талисман
  • 25/08/2018 в 10:13
    •
  • Прогноз
  • «Енисей» — «Арсенал» Тула
  • 1.73
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Енисей» пополнит свой очковый багаж
  • «Енисей» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Нанесет ли «Аякс» команде Слуцкого первое поражение в Эредивизи?
  • «Витесс» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Разрыва больше двух не ждать, но «Арсеналу» — побеждать
  • «Кардифф Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Федор Смолов Футбол Кризис чемпиона: «Локомотив» потерял очки и СмоловаРеакция прессы на очередное поражение чемпиона России 01:150
  • 11:44
    • Российские стрелки выиграли золото чемпионата мира в Корее
  • 11:29
    • «Авангард» подписал контракт с чемпионом мира
  • 09:55
    • Чилич пробился в четвертый круг US Open
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Лестер», «Челси» победил «Борнмут», «МанСити» справился с «Ньюкаслом»Обзор матчей четвертого тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для Моуринью
  • 2.76
    •
  • 11:58
    • Игрок «Вильярреала» из-за травмы выбыл на два месяца
  • 11:14
    • Хавбек «Ахмата» продолжит карьеру в Турции
  • 09:24
    • Поветкин опустился на вторую позицию в рейтинге WBA
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА разгромил «Урал», «Локо» уступил «Краснодару», «Зенит» примет «Спартак»Обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:040
  • 08:21
    • Соболенко — в четвертом круге US Open
  • 09:11
    • Симеоне: «Сельта» заслуженно одержала победу
  • 08:55
    • «Наполи» продлил контракт с сенегальским защитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие