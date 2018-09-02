«Енисей» и «Арсенал» назвали стартовые составы

Стали известны составыи тульскогона матч 6-го тура Российской Премьер-лиги.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Комолов, Зотов, Торбинский, Костюков, Обрадович.

Запасные: Филиппов, Нестеренко, Гаджибеков, Гасанов, Занев, Семакин, Фатуллаев, Гавазай, Кутьин, Саркисов, Бодул.

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Григалава, Сокол, Мохаммед, Мирзов, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва.

Матч пройдет в Тюмени на стадионе «Геолог», начало — в 14:00 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матча «Енисей» — «Арсенал» — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0