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    «Вольфсбург» на выезде одолел «Байер»

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    Леверкузенский «Байер» потерпел домашнее поражение от «Вольфсбурга» (1:3) в матче 2-го тура Бундеслиги.

    «Вольфсбург»
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    На 24-й минуте Леон Бэйли вывел хозяев вперёд, но на 36-й минуте вратарь «Байера» Рамазан Озкан забил в собственные ворота.

    Во втором тайме Ваутер Вегорст и Ренато Штеффен принесли «Вольфсбургу» победу, забив голы на 55-й и 60-й минутах соответственно.

    «Вольфсбург» с 6 очками возглавил таблицу, а «Байер» с 0 очками на 17-м месте.

    «Хоффенхайм» одержал волевую домашнюю победу над «Фрайбургом» (3:1) благодаря дублю Адама Салаи (50, 63) и голу Андрея Крамарича (90+4).

    Мёнхенгладбахская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1). Голами отличились Михаэль Грегорич (12) и Алассан Плеа (68).

    В других матчах тура «Айнтрахт» проиграл «Вердеру» (1:2), а «Нюрнберг» сыграл вничью с «Майнцом» (1:1). 0

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