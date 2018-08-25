«Лион» проведет один матч Лиги чемпионов без зрителей

Беспорядки с участием болельщиков «Лиона»
lequipe.fr
«Ткачи» получили наказание за поведение своих болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы прошлого сезона с московским ЦСКА.
«Лион» был признан виновным в том, что болельщики команды бросали посторонние предметы на поле, использовали пиротехнику, устроили беспорядки на трибунах, блокировали проходы. Кроме того, поклонников французского клуба уличили в проявления расизма.
Таким образом, «Лион» проведет свой первый домашний матч в групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19 без зрителей. При этом у французского клуба остается возможность обжаловать решение УЕФА. 0