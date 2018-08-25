ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаПодковерные игры. У «Ростова» появился новый талисман
  • 10:50
    • Шарапова сыграет с 39-летней Шнидер на старте US Open
  • 10:27
    • «Авангард» пополнился еще одним канадским форвардом
  • 08:49
    • Вингер «Баварии» получил серьезную травму
  • 08:21
    • Матч «Жирона» — «Барселона» может пройти в США
  • 08:07
    • Медведев — в финале турнира в Уинстон-Сейлеме
    Все новости спорта

    «Лион» проведет один матч Лиги чемпионов без зрителей

    Лион Футбол Франции УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Между тем Скандалы Болельщики ЦСКА Календарь Лиги чемпионов
    УЕФА наказал французский «Лион» проведением двух домашних матчей в турнирах под эгидой организации без зрителей, один из которых условно, сообщает L’Equipe.

    Беспорядки с участием болельщиков «Лиона»
    Беспорядки с участием болельщиков «Лиона»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ткачи» получили наказание за поведение своих болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы прошлого сезона с московским ЦСКА.

    «Лион» был признан виновным в том, что болельщики команды бросали посторонние предметы на поле, использовали пиротехнику, устроили беспорядки на трибунах, блокировали проходы. Кроме того, поклонников французского клуба уличили в проявления расизма.

    Таким образом, «Лион» проведет свой первый домашний матч в групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19 без зрителей. При этом у французского клуба остается возможность обжаловать решение УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Накажет ли УЕФА ПСЖ?
  • Вчера в 22:39
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Динамо»
  • 1.75
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Догонит ли «Урал» «Ахмат»?
  • «Урал» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1,80
    •
  • С «волками» нужно не осторожней, а надежней
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Преодолели ли «армейцы» кризис?
  • «Рубин» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2,12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Арена Артура Эша Теннис US Open-2018. Кто навяжет борьбу Халеп и Джоковичу?Анонс заключительного турнира серии «Большого шлема» в сезоне — Открытого чемпионата США Вчера в 17:030
  • 23:23
    • Карпин: Могли и проиграть «Арсеналу»
  • 21:24
    • Ионов принес «Ростову» победу над «Арсеналом»
  • 10:39
    • Шейдаев не будет праздновать, если забьет «Зениту»
    Тьерри Анри Футбол Логичное продолжение длинного пути. Анри близок к возвращению в Лигу 1Бывший форвард сборной Франции может возглавить «Бордо» Вчера в 16:200
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Старт «Баварии» и тульская проверка «Ростова»
  •
  • 09:03
    • «Лион» проведет один матч Лиги чемпионов без зрителей
  • 08:35
    • Кононов надеется приобрести еще одного нападающего
  • 00:51
    • «Авангард» усилился канадским нападающим
    Марио Фернандес Футбол РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал», ЦСКА сыграет в КазаниОбзор матчей пятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:280
  • 00:13
    • СМИ: «Ахмат» подпишет хорватского защитника
  • 23:59
    • «Лион» добыл вторую победу в сезоне
  • 23:33
    • «Хетафе» переиграл «Эйбар»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие