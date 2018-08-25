«Алавес» и «Бетис» голов не забили

В матче 2-го тура Ла лигина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

Оба коллектива заработали первые очки в текущем сезоне. В турнирной таблице представители Витории расположились на 16-м месте, Севильи — на 17-м.

В следующем туре Примеры «Алавес» примет на своём поле «Эспаньол», а «Бетис» сыграет дома в дерби с «Севильей». Оба матча пройдут 2 сентября.