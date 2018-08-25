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    «Алавес» и «Бетис» голов не забили

    Примера Футбол Испании Бетис Алавес Календарь Примеры
    В матче 2-го тура Ла лиги «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» — 0:0.

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    Оба коллектива заработали первые очки в текущем сезоне. В турнирной таблице представители Витории расположились на 16-м месте, Севильи — на 17-м.

    В следующем туре Примеры «Алавес» примет на своём поле «Эспаньол», а «Бетис» сыграет дома в дерби с «Севильей». Оба матча пройдут 2 сентября.

    Примера. 2-й тур
    «Алавес» (Витория) — «Бетис» (Севилья) — 0:0
    «Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Вакасо, Гарсия, Борха Бастон (Гвидетти, 64), Ибаи Гомес, Собрино (Бурги, 73), Хони (Твумаси, 87)«Бетис»: Пау Лопес, Бартра, Феддаль, Манди, Фирпо, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью (Будебуз, 83), Инуи (Санабрия, 61), Лорен Морон, Франсис Герреро (Тельо, 76)Предупреждения: Бартра, 23. Вакасо, 40. Гарсия, 47. Агиррегабирия, 70
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