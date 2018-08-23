Агент игрока «Гамбурга» рассказал об интересе «Зенита»

, агент защитника «Гамбурга», рассказал о заинтересованности «Зенита» в услугах его клиента.

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«У нас есть конкретное предложение от "Зенита", также было такое от "Шальке". Проблема заключается в том, что клуб не хочет отпускать Сантоса.

Руководство "Гамбурга" понимает, что команде будет тяжело вернуться в Бундеслигу без основного игрока», — цитирует Дантаса Globo.

Предполагается, что «Зенит» предложил за бразильца 10 миллионов евро, тогда как «Гамбург» повысил ценник до 25 миллионов.

Сантос выступает на позиции левого защитника. Последние два сезона он отыграл за «Гамбург». 0