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    Агент игрока «Гамбурга» рассказал об интересе «Зенита»

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    Роберто Дантас, агент защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса, рассказал о заинтересованности «Зенита» в услугах его клиента.

    Дуглас Сантос
    Дуглас Сантос
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    «У нас есть конкретное предложение от "Зенита", также было такое от "Шальке". Проблема заключается в том, что клуб не хочет отпускать Сантоса.

    Руководство "Гамбурга" понимает, что команде будет тяжело вернуться в Бундеслигу без основного игрока», — цитирует Дантаса Globo.

    Предполагается, что «Зенит» предложил за бразильца 10 миллионов евро, тогда как «Гамбург» повысил ценник до 25 миллионов.

    Сантос выступает на позиции левого защитника. Последние два сезона он отыграл за «Гамбург». 0

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