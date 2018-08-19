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    «Уотфорд» одержал вторую подряд победу в АПЛ

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Уотфорд Бернли Календарь АПЛ
    В матче второго тура английской Премьер-лиги «Бернли» принимал «Уотфорд». Гости одержали победу со счетом 3:1.

    Трой Дини
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    Три очка «Уотфорду» принесли точные удары Андре Грэя, Троя Дини и Уилла Хьюза. В составе хозяев отличился Джеймс Тарковски.

    Таким образом, «Уотфорд» одержал вторую победу на старте чемпионата и сохранил место среди лидеров. У «Бернли» осталось 1 очко.

    Английская Премьер-лига. 2-й тур
    «Бернли» — «Уотфорд» — 1:3 (1:1)
    Голы: Грэй, 3 (0:1). Тарковски, 6 (1:1). Дини, 48 (1:2). Хьюз, 51 (1:3)«Бернли»: Харт, Ми, Уорд (Тэйлор, 74), Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Воукс, 70), Леннон, Вуд (Барнс, 65), Гвюдмундссон«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Кико Фемения, 83), Дини (Саксесс, 89), Грэй (Сема, 68)Предупреждения: Хьюз, 41. Уорд, 53. Янмат, 90
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