«Уотфорд» одержал вторую подряд победу в АПЛ

В матче второго тура английской Премьер-лигипринимал. Гости одержали победу со счетом 3:1.

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Три очка «Уотфорду» принесли точные удары Андре Грэя, Троя Дини и Уилла Хьюза. В составе хозяев отличился Джеймс Тарковски.

Таким образом, «Уотфорд» одержал вторую победу на старте чемпионата и сохранил место среди лидеров. У «Бернли» осталось 1 очко.