«Уотфорд» одержал вторую подряд победу в АПЛ

Трой Дини
twitter.com/watfordfc
Три очка «Уотфорду» принесли точные удары Андре Грэя, Троя Дини и Уилла Хьюза. В составе хозяев отличился Джеймс Тарковски.
Таким образом, «Уотфорд» одержал вторую победу на старте чемпионата и сохранил место среди лидеров. У «Бернли» осталось 1 очко.
Английская Премьер-лига. 2-й тур
«Бернли» — «Уотфорд» — 1:3 (1:1)
Голы: Грэй, 3 (0:1). Тарковски, 6 (1:1). Дини, 48 (1:2). Хьюз, 51 (1:3)«Бернли»: Харт, Ми, Уорд (Тэйлор, 74), Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Воукс, 70), Леннон, Вуд (Барнс, 65), Гвюдмундссон«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Кико Фемения, 83), Дини (Саксесс, 89), Грэй (Сема, 68)Предупреждения: Хьюз, 41. Уорд, 53. Янмат, 90