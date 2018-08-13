Фоменко: После ухода Смолова не будем искать других нападающих

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу своей команды со счетом 1:0 в матче против(1:0).

«Игра выдалась сложная, рады, что в конце матча все-таки забили, в первом тайме получилась равная борьба без конкретных моментов.

Во втором тайме давление все время было с нашей стороны, что вылилось в моменты, и, наконец, пришел гол.

При такой плотной обороне всегда тяжело действовать, без разницы кто выступает в нападении, Смолов или Игнатьев, вышедший сегодня в основном составе.

У нас есть два нападающих, Ари и Игантьев, больше никого не будем рассматривать в это трансферное окно», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Фоменко отдал должное игрокам атаки, которые остались в составе «Краснодара» после перехода Федора Смолова в «Локомотив».

«Игнатьев хорошо сыграл. Если бы забил, было бы отлично. В целом старался, напрягал оборону, но не смог забить.

Ари — очень хорошего уровня футболист. Согласен, что с ним игра стала лучше смотреться», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч! Премьер». 0