«Стандард» вырывает ничью у «Аякса» в квалификации Лиги чемпионов

«Стандард» — «Аякс»
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Итоговый результат поединка — 2:2 (0:2).
В первой половине игры в составе голландской команды результативными ударами отметились Клас-Ян Хунтелар и Душан Тадич. Полузащитник «Стандарда» Мехди Карсела-Гонсалес стал автором первого гола бельгийской команды. На 94-й минуте встречи в ворота голландского клуба был назначен пенальти, который реализовал форвард Рено Эмон.
Победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф с сильнейшим в противостоянии «Славия» (Прага, Чехия) — «Динамо» (Киев, Украина).
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
«Стандард» (Льеж, Бельгия) — «Аякс» (Амстердам, Голландия)
Голы: 0:1 — Хунтелар — 19, 0:2 — Тадич — 34, 1:2 — Карсела-Гонсалес — 67, 2:2 — Эмон — 90+4 (пен)