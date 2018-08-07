«Стандард» вырывает ничью у «Аякса» в квалификации Лиги чемпионов

Голландскийна выезде упустил победу над бельгийскимв первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, ведя после первого тайма со счетом 2:0.

Итоговый результат поединка — 2:2 (0:2).

В первой половине игры в составе голландской команды результативными ударами отметились Клас-Ян Хунтелар и Душан Тадич. Полузащитник «Стандарда» Мехди Карсела-Гонсалес стал автором первого гола бельгийской команды. На 94-й минуте встречи в ворота голландского клуба был назначен пенальти, который реализовал форвард Рено Эмон.

Победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф с сильнейшим в противостоянии «Славия» (Прага, Чехия) — «Динамо» (Киев, Украина).