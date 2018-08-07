Нападающий перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину»

объявила о переходеиз, сообщает официальный сайт «фиалок».

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Флорентийский клуб взял игрока в аренду до конца предстоящего сезона. Сумма сделки составила 2 миллиона евро. По окончании сезона у «Фиорентины» будет возможность выкупить 23-летнего хорвата за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» оставит за собой право выкупить игрока обратно за 27 миллионов евро, но сам клуб этого не подтверждает.

Пьяца выступает за «Ювентус» с 2016 года. Вторую половину прошлого сезона он провел в «Шальке» на правах аренды. В составе немецкого клуба форвард принял участие в семи матчах и забил два гола. 0