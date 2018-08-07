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    Нападающий перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину»

    Трансферы Серия A Футбол Италии Ювентус Фиорентина Календарь Серии А
    «Фиорентина» объявила о переходе Марко Пьяцы из «Ювентуса», сообщает официальный сайт «фиалок».

    Марко Пьяца
    Марко Пьяца
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    Флорентийский клуб взял игрока в аренду до конца предстоящего сезона. Сумма сделки составила 2 миллиона евро. По окончании сезона у «Фиорентины» будет возможность выкупить 23-летнего хорвата за 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» оставит за собой право выкупить игрока обратно за 27 миллионов евро, но сам клуб этого не подтверждает.

  • «Фиорентина» и «Ювентус» договорились об аренде Пьяцы
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    • Пьяца выступает за «Ювентус» с 2016 года. Вторую половину прошлого сезона он провел в «Шальке» на правах аренды. В составе немецкого клуба форвард принял участие в семи матчах и забил два гола. 0

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