Дугалич: Большая часть стадиона болела за Дзюбу

Защитник «Енисея»заявил, что большая часть стадиона «Геолог» в Тюмени болела зав матче 1-го тура РПЛ между этими клубами (0:2).

«Меня поразило, что пришел полный стадион, было много болельщиков. Большинство, конечно, болело за Дзюбу и за "Зенит".

Но, я надеюсь, что со временем все изменится: придет наше время и за нас будут болеть в каждом городе.

У нас пока новая команда, только что собрались ребята. В первом тайме все получалось — выходили из обороны, дисциплинированно играли.

Во втором тайме делали тоже самое, не могу ничего плохого сказать. Просто не дотерпели последние десять минут. Получили два мяча. Но мы будем двигаться дальше», — цитирует Дугалича официальный сайт «Енисея». 0