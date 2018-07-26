«МЮ» сделал новое предложение «Лестеру» по Магуайру

продолжает вести переговоры со переходе защитника, сообщает Sky Sports.

По информации издания, «МЮ» готов заплатить за защитника сборной Англии около 65 млн фунтов (73,6 млн евро), но руководство «Лестер» не горит желанием расставаться с игроком.

Магуайр перешёл в «Лестер» из «Халл Сити» в 2017 году за 17 млн фунтов (19,1 млн евро).

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний защитник принял участие в 38 матчах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Также он был основным защитником сборной Англии на чемпионате мира, где «Три льва» дошли до полуфинала, проиграв в матче за третье место Бельгии. 0