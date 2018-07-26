«МЮ» сделал новое предложение «Лестеру» по Магуайру

Гарри Магуайр
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По информации издания, «МЮ» готов заплатить за защитника сборной Англии около 65 млн фунтов (73,6 млн евро), но руководство «Лестер» не горит желанием расставаться с игроком.
Магуайр перешёл в «Лестер» из «Халл Сити» в 2017 году за 17 млн фунтов (19,1 млн евро).
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний защитник принял участие в 38 матчах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Также он был основным защитником сборной Англии на чемпионате мира, где «Три льва» дошли до полуфинала, проиграв в матче за третье место Бельгии. 0