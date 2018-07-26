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    «МЮ» сделал новое предложение «Лестеру» по Магуайру

    Манчестер Юнайтед Лестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Календарь АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Лестер Сити» о переходе защитника Гарри Магуайра, сообщает Sky Sports.

    Гарри Магуайр
    Гарри Магуайр
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    По информации издания, «МЮ» готов заплатить за защитника сборной Англии около 65 млн фунтов (73,6 млн евро), но руководство «Лестер» не горит желанием расставаться с игроком.

  • У «Манчестер Юнайтед» есть еще два варианта помимо Магуайра
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    • Магуайр перешёл в «Лестер» из «Халл Сити» в 2017 году за 17 млн фунтов (19,1 млн евро).

    В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний защитник принял участие в 38 матчах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Также он был основным защитником сборной Англии на чемпионате мира, где «Три льва» дошли до полуфинала, проиграв в матче за третье место Бельгии. 0

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