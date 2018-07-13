Экс-игрок «Спартака» перешел в «Урал»

Первым новичком «Урала» в нынешнее трансферное окно стал защитник информирует пресс-служба клуба.

Футболист уже прибыл в расположение команды, где подписал с клубом личный контракт. Вскоре он присоединится к новым партнерам на сборах в Сербии.

В «Урале» Брызгалов будет выступать под четвертым номером.

Первые шаги в профессиональном футболе Брызгалов делал в раменском «Сатурне», в составе которого и дебютировал в Премьер-лиге в 2010 году. Вскоре Брызгалов стал игроком столичного «Спартака», в котором выступал на протяжении пяти сезонов. Вместе с «красно-белыми» в 2012 году Брызгалов выиграл серебряные медали чемпионата России. Всего в составе «Спартака» на счету защитник около полусотни матчей в РФПЛ.

Летом 2016 года Брызгалов стал игроком грозненского «Терека», а минувший сезон 25-летний защитник, который может сыграть и на позиции опорника, провел в составе «Анжи», где был твердым игроком основного состава (25 матчей, 2 гола). 0