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    Сборная Англии на глазах становится зрелым коллективом, заявил Саутгейт

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что выход в полуфинал чемпионата мира по футболу является большой честью для его команды.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт
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    Четвертьфинальная встреча Швеция — Англия прошла в субботу на «Самара Арене» и завершилась победой англичан со счетом 2:0.

    «Для нас большая честь, что мы смогли добиться результата и пройти так далеко. Я общался сегодня с игроками, никто из нас не хотел ехать домой, так что мы еще минимум неделю пробудем здесь.

    Наш коллектив был сильным, мы успешно сыграли с очень собранным соперником. Порой мы не справлялись, но упорная работа в течение недели принесла результат.

    Наша команда сегодня показала упорство, она на глазах становится зрелым коллективом», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.

    В полуфинале британцы сыграют с победителем пары Россия — Хорватия. 0

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