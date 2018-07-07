Сборная Англии на глазах становится зрелым коллективом, заявил Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что выход в полуфинал чемпионата мира по футболу является большой честью для его команды.

Четвертьфинальная встреча Швеция — Англия прошла в субботу на «Самара Арене» и завершилась победой англичан со счетом 2:0.

«Для нас большая честь, что мы смогли добиться результата и пройти так далеко. Я общался сегодня с игроками, никто из нас не хотел ехать домой, так что мы еще минимум неделю пробудем здесь.

Наш коллектив был сильным, мы успешно сыграли с очень собранным соперником. Порой мы не справлялись, но упорная работа в течение недели принесла результат.

Наша команда сегодня показала упорство, она на глазах становится зрелым коллективом», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.

В полуфинале британцы сыграют с победителем пары Россия — Хорватия. 0