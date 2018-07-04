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    Около 10 тысяч фанатов сборной Хорватии посетят матч ЧМ с Россией

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    Порядка 10 тысяч болельщиков сборной Хорватии приедут на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды России, который пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 7 июля, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Болельщики хорватской команды прилетят со всего мира
    Болельщики хорватской команды прилетят со всего мира
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    По словам главы представительства по туризму Республики Хорватия в России Райко Ружички, болельщики хорватской команды прилетят со всего мира, для них будут организованы специальные чартеры.

    «Болельщики прилетят в Сочи одним днем — только на матч. Поддержка обещает быть сумасшедшей. Все надеются на победу!

    Интерес в Хорватии к чемпионату мира в России огромный, просто колоссальный. Активно болеет за своих и хорватская диаспора. Люди едут в Россию не только из самой Хорватии, но и из Германии, других стран Европы и даже из Австралии. Добираются до российских городов на всех видах транспорта, в том числе на автомобилях. Все очень довольны: футбольной атмосферой, гостеприимством, организацией мероприятия» — сказал Ружичка в интервью «Р-Спорт».

    Поддержать свою национальную сборную в Сочи собираются руководители Хорватии: президент страны Колинда Грабар-Китарович, премьер-министр страны Андрей Пленкович, чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в России Тончи Станичич, а также другие официальные лица.

    Как сообщает АТОР со ссылкой на интернет-сервис для путешественников, количество поисковых запросов авиабилетов туда-обратно из российских городов в Сочи на предстоящие выходные выросло на 33%. Наибольший интерес проявляют жители Москвы, Екатеринбурга, Самары, Санкт-Петербурга и Казани. 0

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