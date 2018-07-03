Малафеев: У сборной России есть все шансы победить Хорватию

Бывший вратарь сборнойотметил, что россияне не являются фаворитами четвертьфинального матча чемпионата мира с командой, однако имеют все шансы на победу.

«Нужно сделать выводы по последним проведенным матчам хорватов. Они хорошо играли в группе и после выхода в плей-офф являлись фаворитами. Датчане хорошо упирались, думаю, у сборной России есть все шансы на победу.

Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников. Да, они сильнее сборной России по составу. Футболисты хорватской сборной играют в европейских топ-клубах и являются ведущими игроками как в своих командах, так и в сборной.

Многое будет зависеть от правильности выбранной тактики. Думаю, что играть против хорватов явным вторым номером не совсем обязательно. Но это решать тренерам, им полностью известна функциональная готовность игроков. Хорваты не смотрятся так устрашающе, как испанцы, судьбу матча могут решить индивидуальные ошибки», — приводит слова Малафеева ТАСС.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи, начало — 21:00 мск. 0