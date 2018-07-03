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    Малафеев: У сборной России есть все шансы победить Хорватию

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев отметил, что россияне не являются фаворитами четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Хорватии, однако имеют все шансы на победу.

    Вячеслав Малафеев
    Вячеслав Малафеев
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    «Нужно сделать выводы по последним проведенным матчам хорватов. Они хорошо играли в группе и после выхода в плей-офф являлись фаворитами. Датчане хорошо упирались, думаю, у сборной России есть все шансы на победу.

    Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников. Да, они сильнее сборной России по составу. Футболисты хорватской сборной играют в европейских топ-клубах и являются ведущими игроками как в своих командах, так и в сборной.

    Многое будет зависеть от правильности выбранной тактики. Думаю, что играть против хорватов явным вторым номером не совсем обязательно. Но это решать тренерам, им полностью известна функциональная готовность игроков. Хорваты не смотрятся так устрашающе, как испанцы, судьбу матча могут решить индивидуальные ошибки», — приводит слова Малафеева ТАСС.

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи, начало — 21:00 мск. 0

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