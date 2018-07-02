Силва хотел бы получить приз лучшему защитнику ЧМ-2018

Защитник сборной Бразилиидал комментарии после матча с Мексикой (2:0) в 1/8 финала чемпионата мира.

«Было тяжело выиграть из-за погодных условий. Также у нас был сильный соперник. Понемногу мы входили в игру в техническом отношении. В психологическом — нам было важно найти наш менталитет, собраться, прочитать мысли друг друга.

Мы провели феноменальную игру. Мы должны отдохнуть и двинуться дальше, потому что пока мы ничего не добились. С каждой игрой мы становимся лучше, демонстрируем свой потенциал постепенно. Эти должно позитивно повлиять.

Мне бы хотелось получить приз лучшему защитнику чемпионата, но это не главная цель. Я играю для команды, для достижения нашей общей цели. То, что мы собираемся всей командой к каждому матчу, не может не радовать. От игры к игре мы становимся лучше.

Это не то, что было в 2014 году. Мы прошли через это. Тогда нам было грустно — теперь все иначе. Я очень готовился, чтобы выступать в этой сборной. Я буду помогать сборной, чтобы она и выигрывала дальше», — приводит слова Силвы «Чемпионат». 0