РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС запретиларегистрировать новых игроков. Это связано с делом полузащитника, с которым был расторгнут контракт без веских причин.

«Рубин» обязан выплатить игроку компенсацию за расторжение контракта по инициативе клуба, задолженность по зарплате и проценты за ее задержку с сентября 2017 года по февраль 2018 года. После этого казанская команда сможет регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба РФС.

При этом палата прекратила производство по делам форварда Максима Канунникова и вратаря Александра Фильцова, которые также требовали признать разрыв их контрактов с «Рубином» необоснованным. 0