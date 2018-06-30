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    РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов

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    Палата по разрешению споров РФС запретила «Рубину» регистрировать новых игроков. Это связано с делом полузащитника Альберта Шарипова, с которым был расторгнут контракт без веских причин.

    РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов
    РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов
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    «Рубин» обязан выплатить игроку компенсацию за расторжение контракта по инициативе клуба, задолженность по зарплате и проценты за ее задержку с сентября 2017 года по февраль 2018 года. После этого казанская команда сможет регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба РФС.

    При этом палата прекратила производство по делам форварда Максима Канунникова и вратаря Александра Фильцова, которые также требовали признать разрыв их контрактов с «Рубином» необоснованным. 0

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