Хорват Ловрен после победы над Аргентиной исполнил ультраправую песню

Песня была написана музыкантом-любителем Марко Перковичем в годы войны за независимость Хорватии как призыв к сопротивлению сербам.
Внимание к этой песне привлекла основатель Боснийской ассоциации в штате Айова (США) Арнеса Булюсмич-Кастера, которая отметила, что эта песня – националистического толка. В ней используются слова «за дом – готовы», которые заменяли усташам (хорватской ультраправой организации) слова «Зиг Хайль» в годы Второй Мировой войны.
Напомним, ранее в матче ЧМ Швейцария — Сербия Джердан Шакири и Гранит Джака отпраздновали забитые голы, изобразив руками двуглавого орла — символ Албании. За проявление подобных жестов им грозит двухматчевая дисквалификация.
Dejan Lovren celebrating Croatia’s win over Argentina.pic.twitter.com/q1UkXhiL95— LFC Round Up (@LFCroundup) 21 июня 2018 г.