ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия все равно вышла в плей-оффИллюзии позади, но паниковать не стоит
    Короче, ЧМ. 25 и 26 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 08:43
    • Прядкин: Торопить с системой VAR в чемпионате России мы никого не будем
  • 08:36
    • Кейруш: В правилах не написано, что Месси или Роналду могут играть локтями
  • 07:56
    • Джеймс Харден признан MVP сезона НБА-2017/18
  • 07:45
    • Эззатоллахи пока не знает, останется ли в «Ростове»
    Все новости спорта

    Хорват Ловрен после победы над Аргентиной исполнил ультраправую песню

    Сборная Хорватии Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Скандалы ФИФА Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после победы над Аргентиной (3:0) в матче чемпионата мира исполнил песню «Bojna Cavoglave», которая стала популярна в его стране во времена Гражданской войны в Югославии.

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Песня была написана музыкантом-любителем Марко Перковичем в годы войны за независимость Хорватии как призыв к сопротивлению сербам.

  • Ловрен: У нас был план против Аргентины, а не против Месси
  • Читайте по теме

    • Внимание к этой песне привлекла основатель Боснийской ассоциации в штате Айова (США) Арнеса Булюсмич-Кастера, которая отметила, что эта песня – националистического толка. В ней используются слова «за дом – готовы», которые заменяли усташам (хорватской ультраправой организации) слова «Зиг Хайль» в годы Второй Мировой войны.

    Напомним, ранее в матче ЧМ Швейцария — Сербия Джердан Шакири и Гранит Джака отпраздновали забитые голы, изобразив руками двуглавого орла — символ Албании. За проявление подобных жестов им грозит двухматчевая дисквалификация.

    0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Месси — все еще не ровня Марадоне
  • 22/06/2018 в 18:30
    •
  • Прогноз
  • Исландия — Хорватия
  • 1,69
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Самые надёжные внедорожники, пикапы и минивэныСамые экономичные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто и чем будет владеть?
  • Дания – Франция. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Перу порадует своих фанов забитым голом на ЧМ
  • Австралия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
  • Ставка вместо вывода
  • Дания – Франция. Прогноз и ставки
  • 2,61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Испания — Марокко 2:2В Калининграде Испания с трудом добыла ничью в матче против Марокко. Лучшие фото Вчера в 22:50
  • 18:52
    • Россия крупно проиграла Уругваю и вышла в 1/8 финала со второго места
  • 08:22
    • Перед «Динамо» поставят задачу выйти в еврокубки
  • 23:05
    • Испания спасла ничью в матче с Марокко и вышла на Россию
    Фотогалерея ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0Сборная России сыграла в Самаре последний матч отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Уругвая. Фотогалерея матча Вчера в 17:44
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Россия не останется без Месси
  • 5,89
    •
  • 11:51
    • Роналду: Цель выполнена. Сосредоточены и сконцентрированы на плей-офф
  • 11:34
    • Нападающий сборной Швейцарии попал в сферу интересов «Галатасарая»
  • 11:16
    • Капитан сборной Панамы ждет настоящего сражения в матче с Тунисом
    Выход Хамеса с первых минут оправдал себя Футбол Колумбия заставила Польшу наступить на старые граблиРеакция прессы на матч Польша — Колумбия Вчера в 17:360
  • 22:57
    • Португалия упустила победу над Ираном и сыграет в 1/8 финала с Уругваем
  • 19:11
    • Саудовская Аравия на последних секундах вырвала победу у Египта
  • 11:01
    • Финал Уимблдона не будет перенесен из-за финала ЧМ-2018 по футболу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие