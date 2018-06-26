Хорват Ловрен после победы над Аргентиной исполнил ультраправую песню

Защитник сборной Хорватиипосле победы над Аргентиной (3:0) в матче чемпионата мира исполнил песню «Bojna Cavoglave», которая стала популярна в его стране во времена Гражданской войны в Югославии.

Песня была написана музыкантом-любителем Марко Перковичем в годы войны за независимость Хорватии как призыв к сопротивлению сербам.

Внимание к этой песне привлекла основатель Боснийской ассоциации в штате Айова (США) Арнеса Булюсмич-Кастера, которая отметила, что эта песня – националистического толка. В ней используются слова «за дом – готовы», которые заменяли усташам (хорватской ультраправой организации) слова «Зиг Хайль» в годы Второй Мировой войны.

Напомним, ранее в матче ЧМ Швейцария — Сербия Джердан Шакири и Гранит Джака отпраздновали забитые голы, изобразив руками двуглавого орла — символ Албании. За проявление подобных жестов им грозит двухматчевая дисквалификация.

Dejan Lovren celebrating Croatia’s win over Argentina.pic.twitter.com/q1UkXhiL95 — LFC Round Up (@LFCroundup) 21 июня 2018 г.

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