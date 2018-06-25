Самедов: Сегодня у меня не пошли штрафные, моя вина

Полузащитник сборной Россииподелился впечатлениями после поражения от Уругвая (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира.

«Конечно, неприятно проигрывать 0:3. Хотели порадовать болельщиков и занять первое место. Надо двигаться дальше. Как будет, так и будет. Мы уже играли с Португалией и Испанией.

Сегодня у меня не пошли штрафные. Моя вина, будем работать дальше. Хотим найти человека, кто взял бы на себя эту роль. В конце исполнял Смолов.

Можно играть и с Уругваем, просто за те ошибки, которые мы совершили в первые двадцать минут матча, соперник нас наказал. Ничего выдающегося Уругвай не показал. Это классная команда, но с ней можно играть.

Нужно эти ошибки больше не допускать и готовиться к 1/8 финала. Будем ждать соперника.

Как ни странно, вопросы к судейству есть. Мне показались странными некоторые решения. Вообще показалось, что арбитр — чудак, как-то все воспринимал с улыбкой. Ему говоришь, а он улыбается. Забавно.

Но некоторые решения странные. Каких-то карточек можно было избежать, например, первой Смольникову. Был ли пенальти на Дзюбе? Сложно сказать.

Мы играли против сборной высочайшего уровня, которая показала, что если мы ошибаемся, она нас сразу накажет.

Черчесов указал на ошибки. Впереди еще будет разбор. Никто не вешает нос, впереди 1/8 финала. Так что все нормально», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России вышла в плей-офф со второго места, которое она заняла в группе А.