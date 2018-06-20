Суарес: Уругваю без разницы, с кем играть в 1/8 финала ЧМ

Футболистам сборной Уругвая без разницы, с кем играть в 1/8 финала чемпионата мира в России, заявил форвард уругвайцев

В среду на «Ростов Арене» сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и вышла в 1/8 финала. Суарес, забивший гол, был признан лучшим игроком встречи.

«Главное, что мы вышли из группы. Это третий мундиаль подряд, в котором Уругвай вышел в плей-офф. Это хороший результат той работы, которую мы проделали.

Но все матчи показывают, что нужно в чем-то прибавлять. Что касается 1/8 финала, то нам без разницы, с кем играть здесь.

Это чемпионат мира, тут все сильны. И мы все люди, 11 на 11 выходим. Но я горжусь тем, что мы вышли из группы», — сказал Суарес агентству «Р-Спорт».