ЧМ-2018. Португалия — Марокко: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонти, Седрик, Моутинью, Мариу, Виллиам Карвалью, Гонсалу Гедеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду.

Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, да Кошта, Бенатиа, Зийех, Аль-Ахмади, Беланда, Бутаиб, Буссуфа, Н. Амрабат, Дирар.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В первом туре группы В Португалия сыграла вничью со счетом 3:3 с Испанией, а марокканцы проиграли Ирану – 0:1.

Главный арбитр матча — Марк Гейгер из США. Поединок пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 15:00.

Букмекеры в матче отдают победу сборной Португалии. Коэффициент на ее победу 1,65. Победа Марокко оценивается в среднем в 6,30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.