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    Португалия — Марокко: Роналду и Гедеш — в основе

    ЧМ-2018. Португалия — Марокко: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Марокко Сборная Португалии Португалия Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные Португалии и Марокко.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонти, Седрик, Моутинью, Мариу, Виллиам Карвалью, Гонсалу Гедеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду.

    Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, да Кошта, Бенатиа, Зийех, Аль-Ахмади, Беланда, Бутаиб, Буссуфа, Н. Амрабат, Дирар.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В первом туре группы В Португалия сыграла вничью со счетом 3:3 с Испанией, а марокканцы проиграли Ирану – 0:1.

    Главный арбитр матча — Марк Гейгер из США. Поединок пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 15:00.

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Португалии. Коэффициент на ее победу 1,65. Победа Марокко оценивается в среднем в 6,30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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