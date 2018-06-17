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    Чорлука хотел бы сыграть с Россией в плей-офф ЧМ-2018

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    Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука хотел бы встретиться со сборной России в плей-офф чемпионата мира по футболу.

    Ведран Чорлука
    Ведран Чорлука
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    В субботу в Калининграде сборная Хорватии обыграла нигерийцев со счетом 2:0 в матче первого тура группы D. Чорлука провел всю встречу на скамейке запасных.

    «Я готов был играть, но тренер выбрал такую тактику, и он принял правильное решение. Игра была равная, мы хорошо действовали и не дали сопернику создать почти ни одного момента. На этом чемпионате стандарты играют очень большую роль, и сегодня забили именно после стандартов — мы счастливы.

    Я смотрел матч-открытие, Португалия — Испания и Аргентина — Исландия. Когда нет тренировки, мы смотрим все игры. Пока рано говорить, кто впечатлил, но в первую очередь это Россия, которая победила с таким большим счетом. Я счастлив, ведь в сборной России играют Миранчук и Самедов, с которыми мы хорошо дружим. Надеюсь, Россия выйдет из группы и мы встретимся в плей-офф. Перед игрой я написал им, а они написали мне сегодня.

    По выбору базы меня спрашивали о базе "Локомотива", ведь был такой вариант, но место, где мы базируемся сейчас, тоже хорошее. Все довольны. Стадион в Калининграде отличный. Надеюсь, что через год "Балтика" будет в Премьер-лиге, ведь на такой арене хочется играть красиво.

    Что касается игры Аргентина — Исландия, то счет точно в нашу пользу, ведь мы сегодня выиграли. На Аргентину будет большое давление в матче с нами, они обязательно захотят выиграть, а мы будем ждать свой шанс и тоже попытаемся победить. Я ожидал от Исландии такого футбола, ведь мы играли с ними в группе, все думают, что они слабые — но это не так, они все делают правильно. Я думаю, что наша третья игра против них уже ничего не будет решать», — цитирует Чорлуку «Чемпионат».

    В следующем матче 21 июня сборная Хорватии сыграет с командой Аргентины в Нижнем Новгороде. Нигерийцы днем позже в Волгограде встретятся с исландцами.

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