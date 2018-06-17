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    Балотелли близок к переходу в «Марсель»

    Ницца Марсель Лига 1 Футбол Франции Трансферы Календарь Лиги 1
    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может стать игроком «Марселя».

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли
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    Агент игрока Мино Райола ведет переговоры по трансферу 27-летнего итальянца.

    «У меня хорошие отношения с руководством "Марселя". Балотелли — это игрок, который генерирует эмоции.

    Его характер вписывается в философию "Марселя", ведь там живут страстные люди, а Марио как раз является таким», — цитирует Райолу RMC Sport.

    По информации издания, Марио Балотелли был впечатлен марсельским «Велодромом» и его аудиторией. В частном порядке он рассказал некоторым из своих родственников, что этот стадион дал ему большие эмоции, когда он играл.

    Перед товарищеским матчем Франция — Италия в Ницце игроки «Трехцветных» Адиль Рами и Флориан Товен, выступающие за «Олимпик», также обсуждали с итальянцем возможный переход в «Марсель».

    В минувшем сезоне Балотелли провел 40 матчей во всех турнирах и забил 27 голов.

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