Сборная Исландии упустила победу над Ганой

на своем поле сыграла вничью с(2:2) в товарищеском матче, прошедшем в Рейкьявике.

Фрагмент матча uefa.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

В составе хозяев голы на свой счёт записали Кари Арнасон (6) и Альфред Финнбогасон (40). За Гану отличились Касим Нуху (66) и Томас Парти (87).

Участие в этом матче приняли все три игрока «Ростова» в составе сборной Исландии: Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон вышли в стартовом составе, а Сверрир Ингасон появился на поле во втором тайме.

На ЧМ-2018 сборная Исландии выступит в одной группе с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии.