Сборная Исландии упустила победу над Ганой

Фрагмент матча
uefa.com
В составе хозяев голы на свой счёт записали Кари Арнасон (6) и Альфред Финнбогасон (40). За Гану отличились Касим Нуху (66) и Томас Парти (87).
Участие в этом матче приняли все три игрока «Ростова» в составе сборной Исландии: Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон вышли в стартовом составе, а Сверрир Ингасон появился на поле во втором тайме.
На ЧМ-2018 сборная Исландии выступит в одной группе с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии.
Товарищейский матч
Исландия – Гана – 2:2 (2:0)
Голы: Ауднасон, 6 (1:0). Финнбогасон, 40 (2:0). Нуху, 66 (2:1). Партей, 87 (2:2)Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Эюйольфссон, А.Скуласон, Халльфредссон (О.Скуласон, 88), Бьяднасон (Ингасон, 76), Гвюдмундссон, Г.Сигурдссон (Гисласон, 67), Финнбогасон (Бедварссон, 65), Сигурдарсон (Траустасон, 90)Гана: Ати-Зиги, Йадом, Нуху, Опоку, Агбеньеню, Гиаси (Адома, 81), Партей, Аттама (Акуа, 45), Ампома (Ачеампонг, 69), Боатенг (Вридт, 69), Двамена (Саки, 45)Предупреждения: Бьяднасон, 17. Йадом, 76. Ачеампонг, 76