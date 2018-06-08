«Амкар» получил 161 миллион рублей из бюджета Пермского края

получил 161 миллион рублей из краевого бюджета, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Ранее СМИ сообщали, что «Амкар», по итогам минувшего сезона сохранивший прописку в РФПЛ, может сняться с турнира из-за серьезных финансовых проблем.

«Из краевого бюджета футбольному клубу "Амкар" выделен 201 миллион рублей, из них 161 миллион уже перечислен на счет клуба. В соответствии с региональным законодательством, второй транш в размере 40 миллионов "Амкар" сможет получить только после того, как клуб отчитается о привлечении внебюджетных источников на сумму, не меньшую выделенной из бюджета.

Финансовые отчеты спортивные клубы предоставляют каждый квартал. Получается, по выделенным средствам "Амкар" должен отчитаться до конца июня — срока окончания второго квартала», — заявили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.